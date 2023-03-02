Kemal Kılıçdaroğlu Akşener’i ikna etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan çok kritik toplantıdan yeni bir problem çıkmadığı taktirde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ilk uzlaşı sağlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in evine gittiği, 2 saatlik görüşme sonunda devletin organlarını paylaştıkları iddiaları havada uçuşuyor. İki liderin görüşmesinde, 'Masayı deviren altında kalır' ikliminin etkili olduğu, Kılıçdaroğlu'nun da Meral Akşener'e GÜÇLÜ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

VE TBMM BAŞKANLIĞI VEREREK kritik kavşaktan geçtiği iddia ediliyor.

Sızan bilgilere göre, çok iyi tavizler alan Meral Akşener'in, bu görüşmede Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili olumsuz tek bir kelime kullanmadığı belirtiliyor. Bilindiği gibi, CHP Parti Meclisi ve TBMM Grubu, her türlü pazarlığı yapmak üzere, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği tam yetki sonrası Meral Akşener başbaşa görüştü. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına "Görüşme son derece olumlu geçti, rahatsızlıklara neden olan konular çözüldü" dediği bildirildi. Kılıçdaroğlu ile Akşener'in buluşması öncesi özellikle Altılı Masa'nın ağır abisi Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu'nun mekik ziyaretleri ile iklimi yumuşattıkları öğrenildi.

DEVLET ORGANLARI PAYLAŞIMI

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in, Altılı Masa'nın dağılması korkusuyla karşılıklı verebilecekleri TAVİZLER, zaten kulislerde konuşuluyordu. Temel Karamollaoğlu, iki liderin kritik görüşmesi öncesi çıktığı TV'de, TAVİZLERİN İŞARETLERİNİ vermişti. 'Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'daki bakanlık dağılımına ilişkin, "Partilerin aldıkları oya göre, çıkardıkları milletvekiline göre belli sayıda bakanlıklar pay edilecek. Her parti en azından 1 bakanlıkta etkili olacak" demişti.

Temel Karamollaoğlu, ALTILI MASA'NIN ORTAKLAŞA devleti nasıl yöneteceklerine ilişkin çok kritik bir konuda da, 'ORTAK DEKLARASYON'dan bahsetti. "Millet önünde Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte deklarasyon yaparken 'Adayımız bu kişidir, Türkiye'yi Altılı Masa'nın Genel Başkanları ile mutabakat içinde yürütecek' diyeceğiz." Liderlerin Başkan Yardımcısı olmasına ilişkin ortak deklarasyona, herhangi bir bölüm yazılmayacağını belirten Karamollaoğlu, "Neden yazmayacağız. Çünkü, liderler milletvekili olacak. Başkan yardımcısı diye yazarsak, milletvekilliğinden istifa etmek zorunda kalacaklar. Seçim olsun, çıkan duruma göre kararlar alınacak" dedi.

HÜKÜMET TAVİZLERİ

Cumhurbaşkanı adayı olmak için Kemal Kılıçdaroğlu gözünü karartmış, beş lideri kafaya almak için verdiği tavizler hakkında çok iddia var.

Meral Akşener'e güçlü başkan yardımcılığı, TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı.

Ali Babacan'a (isterse) başkan yardımcılığı, ekonomi bakanlıklarının bazıları.

Ahmet Davutoğlu'na (isterse) başkan yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı.

Temel Karamollaoğlu'na (isterse) başkan yardımcılığı, İKİ BAKANLIK (Yatırımcı Bakanlık ve Kültür Bakanlığı) Gültekın Uysal'a, CHP listesinden liste başı milletvekilliği ve Turizm Bakanlığı.

TBMM TAVIZLERİ

TBMM için altı parti 40 ilde ortak listeler çıkaracak. Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na TBMM'de grup kuracak 20'şer milletvekili garantisi. Temel Karamollaoğlu'na 10 milletvekili garantisi. Gültekin Uysal'a da 4 milletvekili garantisi.'