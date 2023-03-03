Meral Akşener 6’lı masayı dağıttı: Buna boyun eğmeyeceğiz...

Son dakika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin ek binasındaki toplantıda, Saadet Partisi ev sahipliğinde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü dünkü toplantısıyla ilgili GİK üyelerini bilgilendirecek ve değerlendirmelerini alacak.

Bu arada Akşener ek binaya gelişinde Başkanlık Divanı üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Gelen son dakika bilgisine göre; İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

6'LI MASA DAĞILDI: BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir.

Biz bugünlere dayatmalara direnerek geldik. Bu doğrultuda siyasetimizin merkezinde milletimizi alıp memleketimizi il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik.

"ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR"

Dün gerçekleşen toplantıda nihayet cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu tartıştık. 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nu nadaylığını beyan ettiler.

Biz de İYİ Parti olarak iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'dur. Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.

Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

Buradan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunuyorum. Değerli başkanlar millet sizi göreve çağırıyor."

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin Altılı Masa çıkışı sonrası gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti.