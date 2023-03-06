Kılıçdaroğlu-Davutoğlu ikilisi Akşener’i yedi

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI...



Altılı Masa'nın 2 Mart Perşembe günü yaptığı ortak toplantıdan geçtiğimiz Cuma akşamına kadar 48 saat içinde, Ankara'da görünürde ve arka kapılarda yaşananlar tam bir film konusu. Aziz milletimiz ve bizler, Washington- Londra-Berlin üçgeninde Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan Altılı Masa'nın (Biden Treni) çatlayan faylar altında kalışını izleme imkanı bulduk.

ALTILI MASA'NIN ÇÖKÜŞÜ diye adlandırılacak bu filmin her sahnesinde, 6 liderin maskelerinin düşmesinden tutun, kirli pazarlıklar, çelme takmalar, entrikalar, sözde tavırlara kadar her türlü manevralar arka arkaya sıralanıyor.



KENDİ PARTİSİNE SIĞINDI

Altılı Masa'nın direksiyonunda bulunan Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'i göz göre göre yediler. Siyasette tecrübeli diye bilinen Akşener'e öyle bir oyun kuruldu ki, ölümü gösterip sıtmaya razı olmayla karşı karşıya bıraktılar.

Kılıçdaroğlu-Davutoğlu kumpasından, imza atmasına rağmen kurtulduktan sonra partisine sığındı ve masayı devirdi. Akşener hiç yokmuş, masadan ayrılmamış gibi, Kılıçdaroğlu ve dört yavrusunun DEVAM KARARI almaları siyasi nezaketsizliktir. 28 Şubat 2022'den beri 13 defa buluşmuşlar, 80 saat çalışmışlar, arka kapılarda 50'ye yakın ikili-üçlü görüşmeler yapmışlar, bunlar hiç olmamış gibi Akşener'i YOK HÜKMÜNDE saydılar. Kılıçdaroğlu ve yanındaki yavrularının, siyasette ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.



CHP'NİN İÇİNE ALEV DÜŞTÜ

Akşener'in, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ORTAK ADAY olarak masaya sürmesi tam bır tiyatro sahnesiydi.

Akşener ile CHP'li olmalarına karşın, arka kapılarda teşriki mesai yaptıkları ön plana çıkarken, CHP'nin içinde de yangına yol açtılar. İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'le görüşmeye (Kılıçdaroğlu'nun onayı ile) gitmek üzere hazırlık yaparken, Kılıçdaroğlu'nun polit bürosu arkadan çelme takmış, Meral hanım da telefonlarına bile çıkmamıştır.

Akşener, oyuna getirilince yaptıklarıyla intihar etmiş bir görünümdedir. Yakın kurmayları ile konuşarak, meclis dışında tekrar kalmamak için Cumhurbaşkanı adayı olmaktan kaçınacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ancak ikinci tura kalırsa, kendisini kurtarmak için bir fırsat yakalayarak pazarlık şansı bulabilir.



İKİNCİ GÜNEŞ MOTEL VAKASI

CHP içindeki yangının, Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Davutoğlu'na (20), Ali Babacan'a (20), Temel Karamollaoğlu'na (10) ve Gültekin Uysal'a (4) milletvekili kontenjanı vermesi dolayısıyla büyümesi söz konusudur. 1977 yılında CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit tek başına hükümet kurma rakamına ulaşamadı. Ecevit'in polit bürosu, 10 milletvekilini Demırel'in Adalet Partisi'nden transfer ederek ve 9'unu BAKAN YAPARAK, Türk siyasi hayatında YÜZ KIZARTAN bir skandala imza atmıştı. Bu olay İstanbul Güneş motelde gerçekleşmişti. İkinci yüz kızartıcı olayı yine CHP 'nın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in partisine 15 ödünç milletvekili vererek gerçekleştirdi.

Bu olayı Akşener'in yüzüne çok çaktılar.

Geçen yıl Akşener dayanamadı ve 'Diyet ödedik' diye haykırdı.

Akşener, belli ki Kılıçdaroğlu ve CHP'yi iyi tanımamış. Herhalde 2 Mart toplantısında gerçek yüzlerini görmüştür. Son olarak Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun bir plan dahilinde, önceden hazırladıkları milletvekili dağılımı-geçiş süreci ve ortak cumhurbaşkanı adayı belirleme OYUN PLANI karşısında yeni bir gerçekle karşılaştı. Ortak toplantıda, Akşener 'hayır' deyince, Kılıçdaroğlu'nun, 'Biz beşli imzalarız' diyerek, Akşener'e kapıyı göstermesi siyasetin bir acımasızlığıdır.

Maskeleri düşen liderlerin vicdanlarının tartışılması gerekmektedir.

SONUÇ

Çöken masadaki pazarlıklar, ortaya çıkan kirli arka oyunlar, Güneş Motel skandalını YAYA BIRAKTI. Altılı Masa skandalları bir gerçeği gösterdi. Eski Türkiye Parlamenter sistemin ne olduğunu ders gibi özellikle gençlerimizin önüne serdi.

Kılıçdaroğlu ve dört yavrusunun, neyi getirmek istediklerini bu olaydan daha iyi hiçbir şey anlatamaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, millete hizmet için çırpınırken, Kılıçdaroğlu ve ortakları mal peşinde gezdiler. Erdoğan, milletin istikbali için savaşırken, Kılıçdaroğlu'nun kendi ikbali için yollara düştüğü ortaya çıkmıştır.

Her işte bir hayır vardır. Takdiri ilahi.

Kılıçdaroğlu ve ortaklarının seçim öncesi düştükleri durum hayırlara vesile olacaktır.