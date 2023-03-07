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Haberler Politika İYİ Parti’de istifa furyası sürüyor: 313 üye ayrıldı

İYİ Parti’de istifa furyası sürüyor: 313 üye ayrıldı

7.3.2023

İYİ Parti’de istifa furyası sürüyor: 313 üye ayrıldı

ALTILI Masa'dan ayrılan İYİ Parti'nin Aydın Teşkilatı'nda 313 üye istifa etti. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılma kararı, il teşkilatlarında da tepkilere neden olmuştu. Aydın İYİ Parti'de de 313 üye, partiden istifa ettiğini açıkladı. İstifa eden üyelerin CHP'den partilerine katılanlar olduğunu belirten İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, "Şu anda Aydın'da partimizdeki istifa sayısı 313. Bu da 9 bin 500 üyesi olan partide 313 çok büyük oy değil. Gönül isterdi ki, hiçbirisi gitmesin. Gönül isterdi ki, biraz sabretsinler, beklesinler. Allah izin verirse, önümüzdeki günlerde o giden 300'ün yerine bin 300 kişiyi alır devam ederiz" diye konuştu.

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