"Altılı masayı bölücülüğün pazarlık masası haline getirdiler"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." dedi.

Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, memleketin "ya 40 katır, ya 40 satır" diye tasnif edildiği bir siyasal iklime, "ne 40 katır, ne 40 satır, bütün bir milleti sarıp sarmalayacak bir hatır" diye yola çıkanlardan olduklarını söyledi.

"Böyle bir siyasi iradenin soluk verdiği demokrasi mücadelesinde biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik." diyen Ağıralioğlu, "İçine girdiğimiz eşikte milletimizin hissiyatı böyle olduğu için arz ediyorum: Vicdan, tercih, talih, tarih, hukuk, hak, insaf, izan, gayret sıkışmıştır. Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercihe sıkışmıştır. Bütün bunlar içerisinde soluk olmak iddiasıyla bu sıkışmaya can suyu veren bir siyasi iradenin iyilik adında kurulmuş bir memleket iddiasının tarafından olarak bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün memleket için hassasiyet taşıyan herkesin ilk gündemi haline gelen cumhurbaşkanlığı makamının kimlerin hangi oyuyla seçileceği üzerinden gerçekleştirilen tartışmanın merkezinde hepimizi kalbinden vuran bir bela var üstümüzde. 50 artı birin mecburiyet haline getirdiği bir dayatma devletin en şerefli makamı olan cumhurbaşkanlığını bölücülüğün şantaj hedefi haline getirmiştir. Vatanına, milletine, devletine bayrağına, cumhuriyeti kuran iradesine, şehidine şühedasına, hakkı hatırı olan herkesin namus borcu devletin cumhurbaşkanlığı makamını seçmek zorunda olduğumuz bu siyasal iklimde bu makamın bölücülüğün hedefi olmasından utanmaktır. Türk devletine gönlü olan Türk bayrağına bağlılığı olan, Türk milletini canından aziz bilen mezhebi meşrebi ne olursa olsun, dili dini ne olursa olsun bu topraklarda yaşamayı canından aziz bilen herkesin bu memlekette ilk namus borcu devletin bu şerefli makamlarını bölücülüğün pazarlık masasında hedef olmaktan çıkarmaktır."

Kazanmak için her yolu mubah gören, cinnetin karşısında namuslu siyasetin dilini kullanmaya çalıştığını ifade eden Ağıralioğlu, "Kazanmak için her yolu mubah görenlerin, her şeyi yapmayı hak görenlerin herkesin karşısına doğrulukla kaybetmeyi şerefle izzetle mağlup olmayı tercih edenlerin adına konuşuyorum. İktidarı tenkid ediyorsanız, kızıyorsanız, iktidara benzememek mesuliyeti altındasınız. İktidarı istişare yapmıyor diye, istişareye uymuyor, milleti duymuyor, açı açığı görmüyor diye eleştiriyorsanız, ızdırabını duyduğunu söylediği millet adına siyasi körlükten sağırlıktan hükümeti tenkit ediyorsanız, milletinizi duymak, anlamak, istişare etmek, mutabakat diye bahsettiğiniz şeye sadakat göstermek zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci başladığından beri, bu mücadeleyi kim kazanacak sevdası değil, kimler memleket için yapılan bu gayretlerden memnun olacağını konuştuklarını anlatan Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." diye konuştu.