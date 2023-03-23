Bahçeli’den partisinin aday adaylarına teşekkür mektubu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden milletvekili olan aday adaylarına teşekkür mektubu yazdı. Bahçeli mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Medeni cesaret gösterdiniz, sorumluluk üstlendiniz, tarafınızı işaret ettiniz, siyaset mücadelemize milletvekili aday adaylığı başvurunuzla haktan, halktan ve hakikatten yana duruşunuzu berrak bir mizaç eşliğinde belgelediniz. Ahlaken ve vicdanen millete mensubiyet onurunuzu muhafaza ederek kara propagandaları elinizin tersiyle ittiniz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücüne güç kattınız. 600 kişiden müteşekkil Milletvekili Aday Listesi'nde ister olunuz isterse de olmayınız, bilmenizi isterim ki, bizim dava ve yol arkadaşımız olarak nazarımızda her zaman ayrıcalıklı bir mevkiiniz olacaktır. Müracaatınızla ilgili karar ve sonuç ne olursa olsun herhangi bir gönül kırgınlığına veya kalp burukluğuna düşmeyeceğinize inanıyor, yürüdüğümüz millete hizmet yolunda size her zaman ihtiyaç duyacağımızı bahusus ifade ediyorum."

'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ TAÇLANARAK DEVAM ETSİN'

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "14 Mayıs'ta elbirliğiyle istiklalimize, istikbalimize, davamızın itibarına ve Türkiye'nin gelecek haklarına yüreğinizle sahip çıkıp katkı vereceğinize sonuna kadar itimat ediyorum. Gösterdiğiniz teveccühe ve yakın alakaya, aynı şekilde taşıdığınız muazzez heves ve heyecana içtenlikle teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin taçlanarak devamını diliyorum. Şahsınızı ve muhterem ailenizi muhabbetle selamlıyor, Mübarek Ramazan ayımızın nice manevi güzelliklere vesile olması niyazımla sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum."