Hamza Dağ ve Binali Yıldırım başvuru yaptı

TÜM partilerde olduğu gibi AK Parti'de de milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ediyor. AK Parti'de ise en çok merak edilen konuların başında "3 dönem kuraları" geliyor; çünkü partinin önemli isimleri tüzük gereği 3 döneme takılıyor.

İzmir'de ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ bu kurala takılıyor. Hamza Dağ'ın başvuru yapmasının ardından dün başvuru süresinin dolmasına saatler kala İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım'ın da milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

ÖZTÜRK, ERİM VE MİROĞLU

ÖTE yandan halen AK Parti'de milletvekilli görevlerinde bulunan Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve uzun yıllardır Kürt siyaseti içerisinde çalışmalarını yürüten Orhan Miroğlu, AK Parti'den İzmir milletvekili aday adayı olmak için başvuru yaptı.