CHP’de milletvekilliği aday kapışması! MYK ikiye bölündü

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grupbaşkanvekili Engin Altay aracılığı ile CHP'li Nazlıaka'ya "Başvuru yapmamasını"rica ettiği öğrenildi. CHP'li Nazlıaka'nın bu ricaya rağmen Ankara'nın 3 bölgesine de yeniden Milletvekili olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan CHP Genel Başkanın Özel Danışmanı emekli asker Recep Cengiz ise CHP Liderine adaylık başvurusu yapmak istediğini iletti ancak bu talep reddedildi.