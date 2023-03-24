CHP’de milletvekilliği aday kapışması! MYK ikiye bölündü

RTÜK'TEN İSTİFA KRİZE DÖNÜŞTÜ!
CHP'nin kontenjanından RTÜK üyeliğini sürdüren Okan Konuralp'ın istifa etmemesi yönündeki uyarılara rağmen ekip arkadaşları CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Grupbaşkanvekili Engin Özkoç'un "İstifa et biz Genel Başkanı ikna ederiz" dedikleri belirtildi. İstifayı öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok sinirlenerek "Kime sorup istifa etmiş, RTÜK üye sayımız 1'e düştü. Bunlar benim kazanacağıma inanmıyorlar mı? Kurumları istifa ederek boşaltıyorlar"dediği iddia edildi.
Nişantaşı'nda eski gazeteci olarak Çikolata dükkanı işleten Makbule Cengiz 17 Mart Cuma günü saat 14:00'de CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede milletvekili adaylığı başvurusu yapmak istediğini dile getirdi. Ancak CHP Lideri "Seni başka nokta da değerlendiririm, başvuru yapmaması gereltiğini söylediği" belirtildi.