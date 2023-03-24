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Haberler Politika HDP sorusunu cevapsız bırakıp kaçıştılar

HDP sorusunu cevapsız bırakıp kaçıştılar

CHP’li ve İYİ Parti’li isimler HDP sorusunu duyunca ‘dağılın abi’ diyerek apar topar kaçıştı.

24.3.2023

HDP sorusunu cevapsız bırakıp kaçıştılar

HDP'NİN de ortağı olduğu 'Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin başvuru önceki gün YSK'ya yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin belgeleri CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu imzaladı. İYİ Partili Dervişoğlu, başvurunun ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ilginç bir an yaşandı. Bir muhabirin HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini sorması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Dağılın abi" diyerek araya girdi ve kürsüdekiler soruyu yanıtsız bırakarak apar topar kaçıştı.

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