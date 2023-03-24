O müteahhit AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

HATAY'IN İskenderun ilçesinde yaptığı hiçbir bina yıkılmayan müteahhit Nurettin Kayış'ın, Antakya ilçesinde lüks bir siteden aldığı daire depremle yerle bir oldu. Müteahhitliği bırakan Kayış, bugün çadırda yaşarken, doğduğu ve doyduğu kente hizmet için AK Parti'nden milletvekili aday adayı oldu. Başvurusunu yapan Kayış, "Milletvekili seçilirsem maaş almayacağım. Benim her şeyim gitti ama paramızı kazanırız. Aldığım maaşı Hatay'a depremzedelere bağışlayacağım. Maaş almayacağım, noterden temlik vereceğim maaş direk depremzedelere yatsın. Bizi Ankara'ya da çağırmayabilirler, burada şehrim için çalışacağım" dedi.

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