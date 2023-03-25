Cumhur İttifakı protokol metnini YSK’ya teslim etti

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı. AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine Cumhur İttifakı olarak girmek için ittifak protokolünü YSK'ya teslim etti. Partiler adına heyette MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, BBP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer aldı. Açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemimizle Cumhur İttifakı'nda seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır" dedi. Öte yandan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "14 Mayıs'ta yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" dedi.

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