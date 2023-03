’Yeniden hayata tutunmak yeniden inşa ile mümkün’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, İskenderun Yeni Kaymakamlık Binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ramazan'ın hayırlı ve bereketli geçmesini ve bu ayın, milletin ve tüm insanlığın kazalardan, belalardan, afetlerden korunmasına vesile olmasını diledi.Erdoğan "Kaybımız öylesine büyük, acımız öylesine derin ki anlatmaya kelimeler kifayet etmiyor. Vefat eden kardeşlerimizin aziz hatıraları yüreklerimizde ebediyen yaşayacaktır. Bize düşen asıl görev ise can kaybı yaşanan 11 ilimizi ve özellikle de en büyük yıkıma ve acıya maruz kalan Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmaktır. Ancak bu şekilde insanlarımızın yeniden hayata tutunmalarını, umutlarını yeşertmelerini, geleceklerine güvenle bakmalarını sağlayabiliriz" diye konuştu.Erdoğan, "14 Mayıs'ta yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak. Dünyada 500 kilometrelik bir alana yayılan, böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerinin bu kadar kısa sürede üstesinden gelip, kalıcı konutların inşasına başlayabilecek başka bir ülke bulamazsınız. Türkiye, devletinin gücü, hükümetinin kararlılığı, milletinin inancıyla bunu başarmıştır" dedi.İftarını Hatay'da depremzedelerle konteyner kentte açan Başkan Erdoğan, "Nerede olursak olalım kalplerimiz depremzedelerimizle birlikte atıyor. Buradaki kardeşlerimiz sıkıntı çekerken başka işlerle uğraşmayı kendimize zul addediyoruz" dedi. Erdoğan, "Biz, deprem turisti misali arada buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlardan değiliz, asla da olmayacağız. Sizler yas tutarken, kendi ihtirasları peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz. Siyasi hırsları ve çıkarlarından başka bir şeyi görmeyen bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri dersi verecektir" ifadelerini kullandı.Törende konuşan Bahçeli "46. gününde dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen bir başarıyı fark etmemek mümkün değildir. 46 gün içerisinde çadırlar kuruldu, konteynerler geldi, aş evleri açıldı, sosyal faaliyetler hep beraber oldu ama bunun yanında bir yıl içerisinde yapılması düşünülen kalıcı konutların da 7 binin üzerinde temeli atıldı" dedi. "Artık gerçekleri görme zamanıdır" diyen Bahçeli, "Artık her türlü sağduyunun ötesinde milleti, bütünüyle sevmek zamanıdır. Her zaman kardeşliğimizi yaşatmak, birlikte ve bir arada olmak zamanıdır" ifadelerini kullandı.