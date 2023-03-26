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Haberler Politika Başkan Erdoğan, Kızılelma ile poz verdi

Başkan Erdoğan, Kızılelma ile poz verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayiinin göz bebeklerinden biri olacak Bayraktar Kızılelma ile poz verdi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kızılelma'nın önünde yer aldı.

26.03.2023, 19:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023, 19:16

Başkan Erdoğan, Kızılelma ile poz verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında Türk Bayrağı yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM



BAYRAKTAR KIZILELMA GÖKLERDE
Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.



Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açmış oldu.



Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olarak görülüyor. TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

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