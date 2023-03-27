Başkan Erdoğan tek tek inceliyor

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, siyasi partilerde aday belirleme çalışmaları ağırlık kazandı. TBMM'de AK Parti listelerinden vekil olmak için 6 bin 25 kişi aday adayı olmuştu. Önceki gün 81 ilde AK Parti elektronik temayül (e-temayül) yoklaması yaptı. Milletvekili adaylarının belirlenmesi için titiz bir çalışma yürüten AK Parti'de yarın alt komisyonun toplantı yaparak 6 bin 25 aday adayından öne çıkan isimleri belirlemesi bekleniyor.



İLK ÖNCE MÜLAKAT YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Nisan'da toplanacak üst komisyon listelerin belirlenmesi için yoğun mesai harcayacak. 6 bin 25 aday adayından güçlü, vatandaş tarafından istenen adaylar ilk etapta mülakata alınacak ardından alt komisyon tarafından elemeye tabi tutulacak. Mülakatlar İstanbul ve deprem illeri hariç 69 il için AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. HEPSİ DEĞERLENDİRİLECEK

MKY ve milletvekillerinden olaşan alt komisyon üyelerinin tercihte bulunduğu aday adayları son olarak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği üst komisyonda değerlendirilmeye alınacak. Öte yandan aday adaylığı başvurusunda bulunmadığı halde toplum nezdinde karşılığı olan isimlere de adaylık için teklifte bulunulacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın parti genel merkezinde aday listeleri için yaptığı mesaide titiz davrandığı öğrenildi. Her il ve bölge için tek tek çalışıldığı vurgulandı. Bunun üzerine bakanların kimisinin kendi memleketinde kimisinin de çalışma alanlarına göre illerde aday gösterileceği konuşuluyor.



ERDOĞAN RESMEN ADAY

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu kabul etti. YSK'nın internet sitesinde yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimi kapsamında, 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurular incelendi. AK Parti ve MHP grupları tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başvuru evrakının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Erdoğan'ın başvurusu oy birliğiyle kabul edildi.



FATMA GÖKSU

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