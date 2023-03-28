‘Deprem konutları hibe seviyesinde verilecek’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temel atma törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Deprem felaketinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımızın acısı hala tazedir. Depremde ve selde kaybettiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bölgede tüm barınma imkanlarını seferber ettik. 2,5 milyon insanımızı misafir ediyoruz" dedi.Yapım süreci başlatılan konut ve köy evi sayısının 56 bin 323'e ulaştığını belirten Başkan Erdoğan, "İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin olmak üzere ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evini teslim edeceğiz. Aylık 3 bin ila 5 bin TL arasında kira desteği yapılıyor. Ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor" dedi.Depremden hasar alan illerin tamamında konteyner sayısını 100 bine çıkaracaklarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 bini Adıyaman'da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını inşa ederek esnaf ve sanatkarlara, işletmecilere teslim edileceğini söyledi.Erdoğan, "Milletimizi yalan bilgilerle yanıltmaya çalışanlar var. Bu mübarek Ramazan ayında yalan yanlış haberlerle Bay Kemal 'Biz geleceğiz. Sonra da her şey bedava' diyor. Birilerinin devletin ne yaptığından haberi yok. 11 tane büyükşehir belediyen var. Büyükşehir belediyelerin buralara ulaştılar mı? AK Partili belediyeler ilk günden beri buradalar. 14 Mayıs'ta bunun hesabını sormaya var mıyız?" dedi.Başkan Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nin ardından Hatay'da açılacak yeni hastanelerin özellikleri ve projelerine ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre, Defne Devlet Hastanesi, 300 yatak kapasiteli olarak planlandı. Hastane, 80 yoğun bakım yatağına, 12 ameliyathaneye ve tüm branşlarda hizmet verecek donanıma sahip olacak. Hastane, 10 Mayıs'ta vatandaşın hizmetine sunulacak.Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Bay Kemal PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele kol kola dolaşıyor mu? Onlarla beraber 14 Mayıs'a hazırlanıyor mu? Bunlara en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Ben sizlerin bunu gerçekleştireceğinize inanıyorum. Ben sizin gözlerinize bakarak buna hazır olduğunuzu görüyorum. Biz ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."