İnce’den mesaj: Hoş geldiniz, güle güle...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, sofrayı büyütmek istediklerini söyledi. Muharrem İnce ise ittifaklar hakkında dikkati çeken mesajlar verdi:

İnce, Kılıçdaroğlu'na göndermelerle dolu ifadeler kullandı. Teröre karşı mesafeli olduklarının altını çizen İnce, "İlkelerimiz bizim çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartıştırmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne IŞİD'ine, aklınıza kim geliyorsa!" dedi.

Kılıçdaroğlu, 2018'de "Gel bakalım Muharrem" sözleriyle İnce'yi adeta ezmeye çalışmıştı. Bu kez İnce, Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldiniz, güle güle" diyerek karşılık verdi. Bu sözler ortalığın bir anda buz kesmesine yol açtı.

İnce, gazetecilerin adaylıkla ilgili sorusuna, "Adaylıktan çekileceğim demedim" karşılığını verdi.