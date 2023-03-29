İnce’ye en fazla imza veren 2’nci il İzmir

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmak için Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan başvuru yaparken aday olmak için 100 bin imzaya ihtiyacı olan adaylardan Muharrem İnce ve Sinan Oğan hedefe ulaşarak aday olmaya hak kazandı.

MUHALEFET cephesinin 'Kılıçdaroğlu lehine çekil' çağrılarının gölgesinde 100 bin imzaya ulaşarak aday olmaya hak kazanan Muharrem İnce, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'la birlikte yarışa dahil olurken İnce'nin İzmir'den aldığı toplam imza sayısı merak konusu oldu.

İSTANBUL 1'İNCİ SIRADA

EDİNİLEN bilgiye göre Türkiye genelinde toplam 114 bin imza toplayan İnce İzmir'den 13 bin 500 imza topladı. İstanbul'dan İnce için 20 bin 300 imza toplanırken, İzmir en çok imzanın geldiği şehirler sıralamasında listede ikinci sırada yer aldı. İnce Ankara'dan 5 bin 600, Antalya'dan 6 bin 500 ve Bursa'dan 5 bin 800 imza topladı.