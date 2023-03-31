Tonlarca rezene çayı içse bile hazmedemez

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Başkan Erdoğan'a dönük ifadelerinin yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürütüleceklerinin ilanı olduğunu belirten Çelik, "Sayın Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor. Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz. Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca 'rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir. Şayet birileri siyasi gerginlik nerede diye tespit etmek istiyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakmalıdır. Böylece aslında 7'li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler" ifadelerini kullandı.