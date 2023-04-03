  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika 2018 seçimlerinde CHP bana hile yaptı

2018 seçimlerinde CHP bana hile yaptı

3.4.2023

Gazete

2018 seçimlerinde CHP bana hile yaptı
Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığına tepki gösteren CHP'lilere sosyal medyadan isyan etti. Muharrem İnce kazanırsa, parti içinde barınamayacaklarını düşünenlerin olduğunu belirterek, 2018'deki adaylık süreciyle ilgili, "Çok uğraştık olmadı. Olmadı, çünkü maalesef CHP içine çöreklenmiş bazı çeteler Muharrem İnce kazanırsa biz burada barınamayız diyerek ayak oyunları ile hepimizi sattılar" dedi. İnce, "Aday olduğum için bana kızan değerli kardeşlerime" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gitsinler istiyorum hepinizden fazla hem vallahi hem billahi" dedi. İnce, ayrıca "Şunları sormayacak mıyız" diyerek altı soru sordu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA