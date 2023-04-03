2018 seçimlerinde CHP bana hile yaptı

Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığına tepki gösteren CHP'lilere sosyal medyadan isyan etti. Muharrem İnce kazanırsa, parti içinde barınamayacaklarını düşünenlerin olduğunu belirterek, 2018'deki adaylık süreciyle ilgili, "Çok uğraştık olmadı. Olmadı, çünkü maalesef CHP içine çöreklenmiş bazı çeteler Muharrem İnce kazanırsa biz burada barınamayız diyerek ayak oyunları ile hepimizi sattılar" dedi. İnce, "Aday olduğum için bana kızan değerli kardeşlerime" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gitsinler istiyorum hepinizden fazla hem vallahi hem billahi" dedi. İnce, ayrıca "Şunları sormayacak mıyız" diyerek altı soru sordu.

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