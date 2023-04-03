Aydın’ın kadın vekil aday adayları buluştu

Aydın Kadın Haklarını Koruma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 20 Aydın kadın milletvekili aday adayı bir araya geldi. Efeler ilçesindeki Efeler Belediyesi Nevzat Biçer Kültür Merkezi'nde düzenlenen kadın milletvekili aday adayları tanıtım toplantısında, 8 farklı partinin 20 kadın milletvekili aday adayı tanıtıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi Başkanı Habibe Gürer, meclisteki kadın milletvekili sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekti.



'HAK ETTİKLERİ SAYI VERİLMELİ'

Kadınların karar alma mekanizmasında söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Gürer, "Önümüzdeki seçimlerde kadınlara hak ettikleri sıralarda, hak ettikleri sayıda yer verilmeli. Sırf göstermelik kontenjandan aday gösterilmesini istemiyoruz" dedi.



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