İstanbullular yürüyen merdivende yürüyor!

CHP'NİN 2019 yılından bu yana yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her hafta yeni olumsuz gelişmelerle gündeme geliyor. Seçim dönemi verilen vaatlerin tutulamaması bir yana, AK Parti döneminden kalma ıslahatlar dahi olması gerektiği gibi kullanılamıyor.



İlk olarak, 2012 yılında vatandaşın hizmetine açılan M4 Metro Hattı'nda son derece ilginç bir uygulamaya gidildi. Hafta sonu hemen hemen bütün metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerin bir bölümü hiçbir gerekçe gösterilmeden halkın kullanımına kapatıldı. Valiz ve benzeri yük taşıyan vatandaş da metro giriş-çıkışlarında büyük sorun yaşadı. Vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.



İmamoğlu dün de özel jet ile Sinop'a giderken yollarda, duraklarda çile çeken vatandaşlar, "İmamoğlu, seçim turu atacağına başkanı olduğu şehrin sorunlarını çözsün" yorumlarına neden oldu.

DİĞER