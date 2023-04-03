  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika YSK’ya hakaret içeren paylaşımlara soruşturma

YSK’ya hakaret içeren paylaşımlara soruşturma

3.4.2023

Gazete

YSK’ya hakaret içeren paylaşımlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında yapılan tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Sosyal medya hesaplarında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine yönelik yapılan hedef gösterici nitelikte, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavclığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA