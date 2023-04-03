YSK’ya hakaret içeren paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında yapılan tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Sosyal medya hesaplarında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine yönelik yapılan hedef gösterici nitelikte, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavclığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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