Millet İttifakı’nda kriz kapıda

14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı adayları belirlendi. Yeni gündem ise milletvekilliği listeleri. 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri için çalışmalar hızla sürerken ortak liste ile seçime girmeye çalışan Millet İttifakı'nda ise liste krizi kapıda. CHP bu kapsamda mümkün olan en yüksek sayıda milletvekili çıkartılabilmesi için olabildiğince seçim bölgesinde ortak liste ile seçime girilmesinden yana.

VEKİL PAZARLIĞI

AYNI zamanda kendi listelerinden diğer partilerden isimlerin de seçime girebilmesine sıcak bakan CHP'ye karşılık İyi Parti bu tutuma yanaşmıyor. Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı pazarlıkta masadaki ortaklarına verdiği vekil sayıları şu şekildeydi: Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye ise 4 vekil.

TEPKİ GÖSTERDİ

ADAY olarak açıklanmadan önce bu partilere 54 vekil sözü verdiği iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun, aday olarak açıklanmasının ardından çark ettiği ve DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye 11 koltuk teklif ettiği belirtildi. Bu duruma Ali Babacan'ın sert tepki gösterdiği ve 20 vekilde ısrar ettiği öğrenildi. Öte yandan İyi Parti'nin 35 milletvekilinin, bir sonraki dönemde de vekil olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi. İyi Parti'de yaşanan bu durum, bakanlık umudunun kesildiği şeklinde yorumlanıyor.