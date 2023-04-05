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Haberler Politika Muharrem İnce: Kaybedeceklerini biliyorlar

Muharrem İnce: Kaybedeceklerini biliyorlar

5.4.2023

Gazete

Muharrem İnce: Kaybedeceklerini biliyorlar

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile kaybedeceğini bildiğini, seçimi kazanmak gibi bir dertleri olmadığını ve bu yüzden de şimdiden kendisini suçladıklarını söyledi.

KENDİLERİNE GÜVENMİYORLAR
SİYASET gündemine dair açıklamalarda bulunan İnce, kendisinin adaylıktan çekilerek Millet İttifakı'na destek vermesi için halen çağrı yapıldığından dem vurarak, "Kendilerine ve adaylarına güvenmiyorlar, beni suçluyorlar" dedi. Muharrem İnce şöyle konuştu: "Şu anda seçimi kazanmak gibi bir dertleri yok. Suçluyu şimdiden ilan edelim, bu Muharrem İnce, dertleri bu. Bunu milletimizin doğru anlaması lazım. Böyle bir ortamda siz 17 parti bir araya gelmişsiniz. Bir taraftan diyorsunuz ki biz yüzde 60 ile kazanıyoruz. 58 ile kazanın o zaman? Bırakın ben de 1-2 alayım? Kendilerine ve adaylarına güvenmiyorlar. Neden? Meral Akşener ne dedi, 'Kazanma ihtimali yüksek olan aday' dedi. 13 toplantıda adayı belirleyemediler. Şimdi diyorlar ki, 'önümüzü açın, A seçeneği mi B seçeneği mi?' C diyor insanlar? C diyemezsin, dersen hainsin."

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