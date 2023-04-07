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Haberler Politika Akşener'in Başdanışmanı Çıray: Çoğunluğu aşamazsak Kılıçdaroğlu topal ördek olur

Akşener'in Başdanışmanı Çıray: Çoğunluğu aşamazsak Kılıçdaroğlu topal ördek olur

İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray, katıldığı yayında Meclis'te çoğunluğu sağlayamamaları durumuna ilişkin bir değerlendirme yaptı. Parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışmasının ve kararlar almasının zor olduğunu söyleyen Çıray, "300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur" dedi. Çıray, Akşener'in masadan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü de itiraf etti

SABAH

07.04.2023, 17:04

Akşener’in Başdanışmanı Çıray: Çoğunluğu aşamazsak Kılıçdaroğlu topal ördek olur

Partiler arasında yürütülen görüşmelerde 4 partinin CHP listesinden seçime girme kararı alındı. Daha önce "ittifak içinde ittifak" önerisi gündeme gelmiş; Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bu öneriyi görüşmüş, ancak görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

7'Lİ KOALİSYONDA KONTENJAN KRİZİ

9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin teslim edilmesine sayılı günler kala 7'li koalisyonda yeni bir gelişme yaşandı.



14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde liste hazırlıkları devam ederken 7'li koalisyonda yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre ittifaktaki 4 küçük parti; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; CHP listelerinden seçime girecek. Küçük ortaklara ayrılan bu kontenjan CHP tabanını rahatsız etti.



"KEMAL KILIÇDAROĞLU TOPAL ÖRDEK OLUR"

İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray, katıldığı yayında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener'in masadan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü belirten Çıray, Meclis'te çoğunluğu sağlayamamaları durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Çıray, şöyle konuştu:

"Bizim Millet İttifakı olarak iki tane hedefimiz var. Birinci aşamada 300 milletvekili yüzde yüz aşmalıyız. Çünkü Kılıçdaroğlu başkan seçilecek. Eğer 300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur. Yani parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışması, kararlar çıkarması zordur"

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