‘Bu ülkeyi Erdoğan ayağa kaldırır’

Fransız haber ajansı AFP, 'Seçime doğru Erdoğan'ın kalesinde deprem öfkesi azaldı' başlığıyla abonelerine geçtiği haberde, Kahramanmaraş'ın nabzını tuttu. Yerle bir olan şehirler ve 50 bini aşkın can kaybının yol açtığı öfkenin dindiği yorumunu yapan AFP, Kahramanmaraş'ta bir önceki seçimde oyların dörtte üçünü alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güvenin canlandığını aktardı.



OYLARDA DÜŞÜŞ YOK

AFP haberinde "Latif Dalyan, etrafı moloz yığınlarıyla çevrili bir vitrinden Türkiye'deki depremzedelere indirimli fiyatlarla gömlek ve eşofmanlar dağıtıyor. 58 yaşındaki esnafın harap olmuş şehri için sorumlu tutmak isteyeceği son kişi, ülkenin cumhurbaşkanı. Dalyan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş yakınlarında 'Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırabilecek bir adam varsa, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah her ülkeye kendisi gibi bir lider nasip etsin' diyor" ifadelerine yer verildi. Son yapılan anketlere göre hükümetin deprem bölgesindeki oylarında keskin bir düşüş gözlemlenmediğini belirten AFP'ye göre, gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine genel olarak Türkiye'nin Osmanlı sonrası tarihinin en önemlisi gözüyle bakılıyor. Kahramanmaraş'a dönmekten bir şikayeti olmadığını söyleyen ev hanımı Yasemin Tabak, Erdoğan'ın yıkılan konutları bir yıl içinde yeniden inşa etme sözünü hatırlatıp gülümsüyor. 40 yaşındaki kadın "Halkımızın biraz sabırlı olması gerekiyor" diyor. Çadır komşusu Ayşe Ak ise, "Allah devletimizi korusun" ifadesini kullanıyor.

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