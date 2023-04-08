Kemalciler ile İnceciler stant kavgasına tutuştu

Muhalefette adaylık ve ittifak tartışmaları bir türlü bitmek bilmiyor. İnce yoğun baskılara rağmen Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmedi ve CHP'ye kapıları kapattı. Kılıçdaroğlu ve İnce arasında yapılan görüşmeden de farklı bir sonuç çıkmazken, önceki gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP üyesi bir grup, İstanbul Beykoz'da aynı yerde stant açmak isteyen Memleket Partisi üyeleri ile tartıştı. CHP'lilerin, stant açmalarına izin vermediği Memleket Partili grup o anları videoya çekmek istedi. Video çekilmesine de izin vermeyen CHP'lilerle grup arasında arbede yaşandı.

DİĞER