Provokasyonun tasarımcısı Büyükşehir çalışanı çıktı

Üzerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaları üreterek, bunları dağıtan sosyal medya kullanıcısı siber dairenin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan Mahir A. adlı zanlının, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZDOĞA şirketinde çalıştığı, hatta Şehir Tiyatroları'nın logosunu tasarladığı için Belediye Başkanı Tunç Soyer'den ödül aldığı ortaya çıktı.14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde algoritmalarla muhalif paylaşımları ön planda tutan Twitter'da, söz konusu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı belirlendi.Twitter'da yayınlanan çıkartmaların "mahirgra" rumuzlu kullanıcının dolaşıma soktuğu tespit edildi. Zanlının "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve AVM'lerde yer alan ürünlere ve ürün raflarına yapıştırılsın diye" paylaşımı yaptığı belirlendi. Öte yandan, sosyal medyada YPG, PKK ve HDP lehinde paylaşımlar yapan Mahir A'nın Türk polisi ve askeri hakkında ise kara propogandaya varacak söylemleri olduğu, olayları çarpıtarak algı operasyonu yaptığı görüldü.Polisin yaptığı çalışmada hesabın 27 yaşındaki Mahir A'ya ait olduğu, şüphelinin İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşadığı ve grafiker olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İZDOĞA Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri şirketinde çalıştığı ortaya çıktı. Siber Suçlarla Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaların ardından Mahir A. İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.