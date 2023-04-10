Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pendik'teki toplu açılış töreninde konuştu. Yeni nesil yaşam merkezinden, gençlik kamplarına, kütüphanelerden cem evlerine, ek binalarına, kentsel dönüşüm projelerinden spor tesislerine, yollardan meydanlara, çarşılara, kafelere, konaklara, pazarlara kadar toplam 168 ayrı yatırımı hizmete sunduklarını belirten Erdoğan, "Yatırım bedeli 4 milyar lirayı aşan tüm bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Başkan Erdoğan, meydanda vatandaşların açtığı bir pankarta dikkati çekerek, "Bak bak bak neler yazmışlar oraya. 'Bay bay Kemal, iyi adam, hoş adam, dahası boş adam. Batırır bu ülkeyi, bir kadın beş adam. Pendik Güneysulular.' Ula bunlar benim hemşerimdir. Türkiye büyüsün, Türkiye güçlensin, milletimiz hak ettiği hayat standardına kavuşsun diye ter döküyoruz" dedi. "7 oyunculu bir kumar masası var. Kumar masasının gündeminde sadece kavga var, çekişme var, didişme var" diye Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon farkını siz de görüyorsunuz. Bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu, 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz" ifadelerini kullandı.