  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Taze kan geldi

Taze kan geldi

10.4.2023

Gazete

Taze kan geldi
AK Parti'de Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday listesinin belirlenmesi sürecinde, deneyimi ve uzman isimlerden oluşan ekibiyle birlikte oldukça titiz ve detaylı bir çalışma yürüttü. AK Parti listelerinde büyük bir değişim yaşanırken, 3 dönem kuralına takılanlar istisnasız bir şekilde listelere alınmadı. Listelerdeki değişimin oranı yüzde 65'leri buldu. Genç ve yeni isimler listelerde kendisine yer bulurken, partiye de taze kan gelmiş oldu. Türkiye genelinde sürpriz isimlerin yer aldığı listelerin, parti teşkilatı tarafından da benimsendiği kaydedildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA