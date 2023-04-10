Taze kan geldi

AK Parti'de Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday listesinin belirlenmesi sürecinde, deneyimi ve uzman isimlerden oluşan ekibiyle birlikte oldukça titiz ve detaylı bir çalışma yürüttü. AK Parti listelerinde büyük bir değişim yaşanırken, 3 dönem kuralına takılanlar istisnasız bir şekilde listelere alınmadı. Listelerdeki değişimin oranı yüzde 65'leri buldu. Genç ve yeni isimler listelerde kendisine yer bulurken, partiye de taze kan gelmiş oldu. Türkiye genelinde sürpriz isimlerin yer aldığı listelerin, parti teşkilatı tarafından da benimsendiği kaydedildi.

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