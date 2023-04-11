DEVA’nın Kula İlçe Başkanı istifa etti

SEÇİME CHP listelerinden girecek olan DEVA Partisi'nde Genel Başkan Ali Babacan'ın yardımcısı olarak görev yapan Selma Aliye Kavaf'ın CHP listesinden Manisa 4. sıra milletvekili adayı olarak açıklanması, parti içerisinde çatlağa neden oldu. Manisalı aday adayları varken Denizli'den bir ismin Manisa'dan aday gösterilmesine tepki gösteren DEVA Partisi Kula İlçe Başkanı Ahmet Akıncı, yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

KENDİ amblemi altında seçime girmeyen DEVA Partisi'nin siyasi sorumluluk almaktan kaçındığını dile getiren Akıncı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kendi amblemi ve çatısı altında siyasi sorumlulukları almayıp Manisa'mızda bunca adaylarımız var iken Denizli milletvekili adayını Manisa'mızdan gösterdikleri ve de siyasi anlamda ideallerimize karşı olduğu için deva partisi Manisa Kula ilçe başkanlığı görevimden yönetim olarak istifa ediyorum."

BATUHAN ULU