Cumhur’un adayları yarın vitrine çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını açıklamasının ardından siyasi partilerde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na (YKS) bildiren siyasi partilerde bu kez de saha çalışmaları ve aday tanıtım toplantıları hareketliliği başlamış durumda. Gerçekleştirilecek tanıtım toplantıları ilk olarak yarın Cumhur İttifakı ile start alacak. Buna göre Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanlığı vekil adayları ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtı ile Konak Meydanı'ndaki Şehit Hasan Tahsin anıtına çelenk sunacak.



Çelenk sunumunun ardından Emir Sultan Türbesi'ne ziyarete gidecek olan adaylar saat 13.00'te Balçova Termal Otel'de geçerek tanıtım toplantısına katılacaklar. Günün geri kalanında ise AK Parti İzmir İl Başkanlığı milletvekili adaylarını tanıtacak. Kaya Termal Otel'de gerçekleştirilecek toplantıya mevcut milletvekillerinin yanı sıra yeni dönem adayları da yer alacak. Saat 15.00'te başlayacağı öğrenilen toplantıların ardından Cumhur İttifakı üyeleri seçim çalışmasına start vermiş olacak.

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