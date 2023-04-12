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Haberler Politika Seçimler Avrupa Türklüğünün geleceğini de etkileyecek

Seçimler Avrupa Türklüğünün geleceğini de etkileyecek

12.4.2023

Gazete

Seçimler Avrupa Türklüğünün geleceğini de etkileyecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında Türk vatandaşlarının hür ve demokratik tercihiyle yapılacağını belirterek, "Bu seçimler Avrupa Türklüğünün geleceğini de yakından etkileyecektir. Sayıları 6 milyona ulaşan Avrupa Türklüğü bizim için dünyaya çevrilen yüzümüz, milli ve manevi değerleriyle duruş göstermeye çalışan zenginliğimiz, pek çok olumsuz tesire rağmen kaynağından ve kökünden kopmayan gurbet ellerdeki cevherimizdir. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Türk milletinin gönül ve kültür elçileridir. Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Türklüğünün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir" ifadelerini kullandı.
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