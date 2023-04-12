Tatlıses’ten eleştirilere yanıt

5. kez başvurduğu AK Parti aday listesinde yer bulamayan Tatlıses, yapılan ağır yorumlara sessiz kalmadı.



Tatlıses'in paylaşımında yer alan Tegoti çıgoti deyimi, Kürtçe'de 'kimin ne dediğinin önemi yok' anlamında kullanılıyor.

İlk açıklamasında "Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan. Gerisi tegoti, çıgoti" diyen Tatlıses'in üst üste listeye girememesi tepki çekti.

Kullanıcıların "Daha kaç kez başvuracaksınız? Yeter" yorumlarına Twitter hesabından cevap veren Tatlıses, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğrafını paylaşarak "Biz bu tablonun aşıklısıyız başka bir şey beni ilgilendirmiyor. Ben milletvekili olmuşum olmamışım problem değil. Benim her zaman sayın cumhurbaşkanımın yanında bir koltuğum vardır bu da böyle biline" ifadelerini kullandı.