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Haberler Politika Büyük Türkiye Partisi de ‘Cumhur Ittifakı’ dedi

Büyük Türkiye Partisi de ‘Cumhur Ittifakı’ dedi

13.4.2023

Gazete

Büyük Türkiye Partisi de ‘Cumhur Ittifakı’ dedi

BÜYÜK Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sundukları aday listesini, Cumhur İttifakı'nı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek için geri çektiklerini bildirdi. Durmaz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, daha önce YSK'ya verdikleri milletvekili aday listesini geri çektiklerini söyledi. Parti olarak, 2023 seçimlerini Türkiye için son derece önemli gördüklerini belirten Durmaz, "Büyük Türkiye Partisi olarak, 28. Dönem Milletvekili adaylarımızı, Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere geri çekiyoruz" diye konuştu.

FATMA GÖKSU

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