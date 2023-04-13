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Haberler Politika ‘Yedili masaya gereken cevap sandıkta verilecek’

‘Yedili masaya gereken cevap sandıkta verilecek’

13.4.2023

Gazete

‘Yedili masaya gereken cevap sandıkta verilecek’
YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi'ni düzenlenen törenle açtı. Erbakan, açılış sonrası Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kanlıca Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. Erbakan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGBT ile ilgili söylemlerini eleştirerek, "Ülkemizin ve milletimizin böyle zihniyete sahip yedili masaya teslim edilmemesi için Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldık. İnşallah aziz milletimiz yedili masaya gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir" dedi.
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