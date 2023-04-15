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Haberler Politika CHP’nin İzmir adayına İnce’den manidar eleştiri

CHP’nin İzmir adayına İnce’den manidar eleştiri

15.4.2023

Gazete

CHP’nin İzmir adayına İnce’den manidar eleştiri
MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize programında vatandaşlarla bir araya geldi. İnce'nin hedefinde CHP İzmir 1'inci Bölge 1'inci sıra adayı Yüksel Taşkın vardı. İnce açıklamasında "Sadullah Ergin, Atatürk'ün Çankaya'sında, CHP'nin milletvekili adayı. Yüzsüzlüğün bu kadarı olur. FETÖ'cüleri yargıya dolduran, insanları Silivri'de inim inim inleten, mecliste FETÖ'yü savunan, Ali Dibo'cu bir bakan. İzmir'de de birinci sıra adayı Yüksel Taşkın; 'Kemalizm ırkçılıktır' diyor. Bu adamları koydular CHP listelerine. İçim sızlıyor içim" diye konuştu.
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