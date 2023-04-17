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Haberler Politika “7’li koalisyon Türkiye’yi ileri taşıyamaz”

“7’li koalisyon Türkiye’yi ileri taşıyamaz”

17.4.2023

Gazete

“7’li koalisyon Türkiye’yi ileri taşıyamaz”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında "Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği 7'li koalisyonun Türkiye'yi hiçbir alanda ileri taşıması mümkün değildir" dedi. "Şımaran bölücü ve FETÖ'cülerin evlatlarımızın hayallerini çalmasına müsaade edemeyiz" ifadelerini kullanan Erdoğan "14 Mayıs bunun için de karar günüdür. Adam Kandil'den meydan okuyor. Ve ne diyorlar? Bunlar Cumhur İttifakı'nın karşısında gereğini yapacaktır. Bunlar Kürt kardeşlerimin yavrularını Kandil'e kaçıranlar değil mi? Bu yavrular şu an nerede? Çoğu Kandil'de... Her türlü tacizi bu kızlarımıza yapıyorlar mı? Annelere, babalara sesleniyorum. Gelin 14 Mayıs'ta bu hesabı bunlara sorun" dedi.
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