AK Partili Çankırı: Bu bir varolus seçimidir

AK Parti İzmir Milletvekili ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimi seçim kampanyası temaslarında, partisinin Foça İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Çankırı, temaslarının Aliağa ayağında ise Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerine hitap etti. Sandığa gidecek her vatandaşın vicdanıyla oy kullanması gerektiğini hatırlatan Çankırı, "İzmir'de karşılaştığımız her vatandaş, CHP'li yerel idare için 'Bizi kurtarın, bıktık artık' diyorlar. İş bilmez olmuşlar. Biz akıntıya karşı kürek çekiyor da olsak insanların bizden beklentileri var. Canla başla Allah'ın izniyle girilmedik yer bırakmayın. Doğruları yaptıklarımızı anlata anlata altından kalkacağız. Türkiye seçimleri için Azeri vekiller Türkiye'ye gelmişti. Çünkü bu seçim İslam âleminin, Türki Cumhuriyetlerin seçimidir. Bizden beklentiler çok, şimdi çalışma ve sahaya çıkma vaktidir. Çünkü bu bir varoluş seçimidir" dedi.

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