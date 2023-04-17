Minik Dilruba’dan ‘milli takım’ sözü

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı gazeteci-yazar Şebnem Bursalı, seçim çalışmalarına hızlı başladı. İzmir'de ilçeleri tek tek ziyaret eden Bursalı, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Bursalı en çok ilgiyi de kadınlar ve çocuklardan görüyor. Karabağlar'da kadınlar sohbet ettikleri Bursalı'ya, kendilerinin Ankara'da sesi olacağı için çok teşekkür etti. Bursalı, Bozyaka Mahallesi'nde kurulan AK Nokta'ya da uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti ve burada AK Parti'ye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı. Bursalı, 4 Ağustos 2021'de şehit olan polis memuru İbrahim Okçu'nun ilçede yaşayan ailesini de ziyaret etti. Bursalı, ziyarette şehidin 5 yaşındaki kızı Elisa ile ile 8 yaşındaki kızı Dilruba'yla yakından ilgilendi. Dilruba, Göztepe formasıyla voleybol oynadığını ve sporu çok sevdiğini anlattı. Bursalı da ileride çok iyi bir voleybolcu olması ve milli takıma girmesi için Dilruba'dan söz istedi. Dilruba da "Çok çalışarak bunu yapacağım. Bir gün milli formayla sahaya çıkmak en büyük hayalim" diye konuştu. Bu arada Dilruba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çok sevdiğini anlattı.



SOYLU İLE GÖRÜŞTÜRDÜ

Bunun üzerine Bursalı, küçük kıza "Seni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştereceğim. Ancak ona da milli takıma gireceğinin sözünü vermeni istiyorum" dedi. Buna çok sevinen minik Dilruba, Bursalı'nın cep telefonundan görüntülü aradığı Bakan Soylu'yla sohbet etti ve aynı sözü ona da verdi. Bakan Soylu, şehidin eşi Derya Okçu ile anne ve babası Mehmet ve Fatma Okçu ile de görüştü.

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