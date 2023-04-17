‘Seçim önce gönülde sonra sandıkta kazanılır’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 897 afet konutun temel atma ve 659 konut, 61 dükkanın anahtar teslimi törenine katıldı. 18 Mart Caddesi'nde düzenlenen temel atma töreninde seçimler ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde sadece konut yapmadıklarını şehirleri yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi. 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem sonrasına meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ölenleri geri getirmek elimizde değil ama yaralarını sarmak boynumuzun borcudur. 319 bin bir yıl içinde olmak üzere 650 bin konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız. Hatta bayramda inşaatı tamamlanan ilk köy evlerimizi hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dünyada bu çapta bir felaketten 2 buçuk ay geçtikten sonra vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturabilecek başka bir devlet yok, yönetim de yok."



'ONLARI KENDİ HALLERİNE BIRAKIN'

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Başkan Erdoğan, "Aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyonun hayatını etkileyen felaketin üstesinden gelmesi mümkün değil. Onları kendi hallerine bırakın. Varsınlar tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlardan medet umsunlar. Varsınlar büyükelçilere sözler versinler, onlardan gizli saklı talimatlar alsınlar. Seçim öyle televizyon ekranlarında sosyal medya mecralarında, dört duvar arasında kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor. Seçim tercihi tepkiyle, küserek verilecek karar değildir. Noter masası değil, kumar masası değil peki orada ne işin var" dedi.



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