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Haberler Politika Altılı Masa’nın kopyala yapıştır vaatlerine tepki

Altılı Masa’nın kopyala yapıştır vaatlerine tepki

18.4.2023

Gazete

Altılı Masa’nın kopyala yapıştır vaatlerine tepki

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metnindeki birçok vaadinin Türkiye'de çoktan hayata geçirildiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin uydu geliştirme çalışmalarını hızlandıracaklarını, bu alandaki teknolojilerin yerlilik oranını en az yüzde 50'nin üzerine çıkaracaklarını söylüyorlar. Milli gururumuz İMECE yörüngeye yerleşti. Hem de yüzde 90 yerlilik ile" dedi.

Varank, "Akademisyenlerin sanayi kuruluşlarında, teknoparklarda ve benzeri oluşumlarda çalışabilmelerinin önünü açacaklarmış. Akademisyenlerimiz zaten AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknopark firmalarında tam zamanlı çalışabiliyor ama muhalefetin haberi yok" şeklinde konuştu.

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