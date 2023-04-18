  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Biz tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Biz tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kendisine sosyal medya hesabından ithamlarda bulunmaya çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert cevap verdi. Bakan Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, 'Bize borç değil yatırım için gelin' diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz." dedi.

18.04.2023, 18:54

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik gerçekliklerle bağdaşmayan '300 milyar dolar getireceğim' vaadini eleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramın olması gerektiğini belirtti.

Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na sert yanıt: Biz tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz

"KILIÇDAROĞLU TEFECİLERLE GÖRÜŞÜYOR"
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağdaşmayan '300 milyar dolar getireceğim' vaadini eleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurredin Nebati, "300 milyar dolar nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir" dedi.

Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na sert yanıt: Biz tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz

"BİZE BORÇ DEĞİL YATIRIM İÇİN GELİN DİYORUZ"
Kendisine sosyal medya hesabından sataşan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bakan Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, 'Bize borç değil yatırım için gelin' diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz. İnsanımıza daha fazla iş imkanı yaratmak, üretimi ve ihracatı artırmak için yapıyoruz ne yapıyorsak. Üretime ve istihdama darbe vurma pahasına küresel tefecilerin peşinde koşan, bunca yıllık kazanımı heba edecek ithal ekonomi komiserlerinden medet uman senin gibilerin ne yaptığımızı anlamaması doğal." dedi.

Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na sert yanıt: Biz tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA