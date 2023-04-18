Başkan Erdoğan’dan gençlerle iftar buluşmasında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Evleri yıkılanları yeni yuvalarına kavuşturmak için durmadan çalışıyoruz.

İstanbul'da kurduğumuz finans merkezi ülkemizde finansal bir ekosistemin oluşmasına neden olacak.

TCG Anadolu boğazda turlayacak.

Bayramdan sonra da İstanbul'da ziyarete açık olacak.





FİKİRTEPE YENİDEN HAYAT BULDU

Sevgili gençlerimiz elbette deprem bölgesiyle yakından ilgilenirken diğer vilayetlerde yaşayan vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. Dün İstanbul'da çok önemli iki projenin törenine katıldım. İstanbul Finans Merkezi'nin ilk kısmının açılışını gerçekleştirdik. 65 milyar liralık yatırım değerine sahip İstanbul Finans Merkezi, 15 sene içinde 130 milyar dolar katkı yanında 102 bin ek istihdam da sağlayacak. Bugün New York piyasası, Londra piyasası finansta neyse işte şimdi Ataşehir'de kurduğumuz İstanbul finans merkezi bunlarla yarışa girecek; hatta bunları aşacak. İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik önemi, ekonomimize asıl katma değeri önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak. İnşallah emaneti bizden devraldığında bizim için de dua edeceğinize inanıyorum. Dün yine Fikirtepe'de 20 milyar liralık yatırımla hayata geçireceğimiz konut projesinin ilk etabının törenini yaptık.

"ELİNİZE DİLİNİZE DURSUN, BUNLARIN NESİ MAKET?"

Bugün ilk olarak Afyon'da vatandaşlarımızla buluştuk. Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışını yaptık. Afyon'da ilk defa böyle bir müzeye bölge sahip oluyor. Yaklaşık bedeli 350 milyon lira. Geçtiğimiz haftalarda 60 yıllık hayalimiz olan Togg'u, TCG Anadolu'yu milletimizin hizmetine sunduk. Muhalefet Togg için 'maket' diyor. TCG Anadolu için 'maket' diyor. Elinize, dilinize dursun, bunun nesi maket? Bunlara birer Togg versek kullanamazlar! Maket ya. Türkiye'nin hayatiyetinde ilk defa böyle bir esere savunma sanayinde sahip oluyoruz. İlk defa oluyor. Bunun personel sayısı 1350. Bu sayı belki daha da artacak. Erinden, erbaşından subay komuta kademesine kadar. Şimdi inşallah birkaç gün daha Sarayburnu'nda kalacak. Ondan sonra da Boğaz'da TCG Anadolu'yu turlayacağız. Savunma Bakanıma da bir talimatla, bir buyrukla bayramdan sonra bir müddet daha bu gemimiz ziyarete açık olarak kalsın.