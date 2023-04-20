Karadeniz Doğal Gazı devreye alınıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki törende konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

"İKİNCİ BAYRAMIMIZ KARADENİZ GAZININ DEVREYE ALINMASIDIR"

Sevgili Zonguldaklılar, enerji sektörümüzün kıymetli temsilcileri, Türkiye Petrollerimizin kıymetli çalışanları, gururumuz, kıymetli madenciler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Filyos'ta ülkemizin iki bayramını kutlamak üzere bir aradayız. Birisi inşallah yarın kavuşacağımız Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden milletimizin tamimiyle birlikte buradaki kardeşlerimizin her birini afetsiz, kazasız, belasız, huzurlu, mutlu, güvenli nice bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. 2020 Ağustos'unda ilk adımı Filyos'ta Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. İlave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih sondaj gemimize Kanuni gemisinin de katılımıyla 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de filomuza katılmasının ardından yaptırdığdığımız üç boyutlu modellemelerle gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Çayçuma 1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'de 710 milyar metreküpe ulaştı rezervimiz.







"ÜLKEMİZİN YILLIK İHTİYACININ YAKLAŞIK YÜZDE 30'UNU BURADAN KARŞILAYABİLECEĞİZ"

Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.





"KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARINI PENSİLVANYA'DAKİ HAİNLERİ ÜZÜYORUZ"

Sadece ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getiriyoruz. Bugün 85 milyonu sevindirirken milletimize gerçekten büyük gurur yaşatırken, elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenlerini, Kandil'deki terör baronlarını Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz.

"BAY BAY KEMAL VE MASA ARKADAŞLARINI ÜZÜYORUZ"

Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını 14 Mayıs'ta milletimiz tattıracağına inanıyorum.

Bu projenin tüm aşamalarında önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey'i, daha sonra Fatih Bey'in bütün bunların yanında TPAO'nun tüm yönetim kurulu başkan ve ekibine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. BOTAŞ'a, yüklenici firmacılarımıza, mühendislerimize, işçilerimize velhasıl herkese milletim adına şükranlarımı sunuyorum.