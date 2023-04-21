Bu sadece seçim değil hilal ile haç’ın savaşı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve 2. Bölge milletvekili adayları Bayındır ilçesinde düzenlenen Bereket Sofrası'nda Gönül Birliği iftar programına katıldı. 14 Mayıs seçimlerinin Türk tarihi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı Tamer Osmanağaoğlu, "Ben buna bir seçim değil, Hilal ile Haç'ın savaşı diyorum. Cenabı Allah Haç'a karşı Hilalimizi mağlup etmesin diyorum. Cenabı Allah bu Hilalimizin boynunu bükmesin diyorum" dedi. Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı olarak vatandaşların desteğini beklediklerini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ezici bir üstünlükle tekrar Cumhurbaşkanı seçileceğini ifade etti.



MHP İzmir İl Başkanı Şahin ise yaptığı konuşmada, "Küresel emperyalistler, FETÖ, PKK, Amerika, Pensilvanya tamamen bütün güçleriyle, bütün imkanlarıyla, yerli işbirlikçileri, satılık bütün adamlarını harekete geçirip Türkiye'de, oyun oynuyorlar. Allah rızası için hepinizden şu önümüzdeki 25 günü düzgün değerlendirip 14 Mayıs'ta yüzümüzü güldürmenizi bir daha çoluk çocuğumuz için, memleketimiz için vatanımız, milletimiz için sayın Cumhurbaşkanımız için önünü bir kez daha açmanızı diliyorum" dedi.

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