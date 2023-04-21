Erbakan: İzmir Milli Görüş’ün kalesi olacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir Buca'da düzenlenen bir iftar programına katıldı. "Milli Görüş'ün merkezinde, İzmir'de bulunmaktan duyduğumuz bahtiyarlığı yaşıyoruz. Kırk kere bir şey söylerseniz gerçek olurmuş. Biz de inşallah bunu 40 kere tekrar edeceğiz. İzmir de Milli Görüş'ün kalesi olacak Allah'ın izniyle" ifadelerini kullanan Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğu günden bugüne kadar büyük başarılara imza attığını belirtti. Yeniden Refah Partisi olarak ülkeyi, milleti, devleti yedili masanın karanlıklarına teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'nda yer alma kararı aldıklarına işaret eden Erbakan, tüm bölgelerde kendi amblemleri, kendi adayları ile seçime girerek hükmi şahsiyeti muhafaza edeceklerini belirtti.

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