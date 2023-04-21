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Haberler Politika Erdoğan kazanınca harekete geçmeliyiz

Erdoğan kazanınca harekete geçmeliyiz

21.4.2023

Gazete

Erdoğan kazanınca harekete geçmeliyiz
FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey köşe yazarlığı yaptığı Asia Times gazetesinde skandal ifadelere yer verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağını öngören Barkey, "Erdoğan kazanırsa seçimlerin ertesi günü için tutarlı bir politika geliştirilmelidir" sözlerine yer verdi. Skandal ifadelerini devam ettiren Barkey, "Kendi ülkesinde ekonomik bir krizle karşı karşıya kalan Erdoğan, hızla muhtaç bir müttefik haline gelir. Bu nedenle ABD'nin şimdiden kolları sıvaması gerek" dedi.
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