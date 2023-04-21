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Haberler Politika Fondaş medyanın kaos hesapları

Fondaş medyanın kaos hesapları

21.4.2023

Gazete

Fondaş medyanın kaos hesapları
14 Mayıs seçimlerinde iktidarın muhalefete geçmesine odaklanan küresel güçler ve içteki destekçileri, yönetimi seçimle değiştirme planlarından umudu kesince 15 Mayıs'tan itibaren Türkiye'yi kaosa sürükleme planlarını devreye aldı.

BEYAZ SARAY'A ÇAĞRI YAPTI
Önceki gün eski CIA ajanı Henri Barkey, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı, "Erdoğan kazanınca harekete geçmeliyiz" diyerek ABD'ye çağrı yaptı. Yetmedi PKK destekli 7'li koalisyona da tavsiyelerde bulundu.



SÖZLEŞMELİ MANŞETLER
Kirli Türkiye hesapları, fondaş medyanın manşetlerine de sirayet etti. Seçimlerle ilgili sürekli şaibe senaryoları üretmeye çalışan Sözcü, Cumhuriyet ve Karar gazeteleri dün de sözleşmiş gibi kaos planlarını ele veren manşetlerle çıktı.
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