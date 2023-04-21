Fondaş medyanın kaos hesapları

14 Mayıs seçimlerinde iktidarın muhalefete geçmesine odaklanan küresel güçler ve içteki destekçileri, yönetimi seçimle değiştirme planlarından umudu kesince 15 Mayıs'tan itibaren Türkiye'yi kaosa sürükleme planlarını devreye aldı.Önceki gün eski CIA ajanı Henri Barkey, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı, "Erdoğan kazanınca harekete geçmeliyiz" diyerek ABD'ye çağrı yaptı. Yetmedi PKK destekli 7'li koalisyona da tavsiyelerde bulundu.Kirli Türkiye hesapları, fondaş medyanın manşetlerine de sirayet etti. Seçimlerle ilgili sürekli şaibe senaryoları üretmeye çalışan Sözcü, Cumhuriyet ve Karar gazeteleri dün de sözleşmiş gibi kaos planlarını ele veren manşetlerle çıktı.