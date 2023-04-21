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Haberler Politika “Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı PKK’nın ağzıdır”

“Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı PKK’nın ağzıdır”

21.4.2023

Gazete

“Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı PKK’nın ağzıdır”
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. "Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır. Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu'nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK'nın ağzıdır" ifadelerini kullandı.
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